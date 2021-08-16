فيما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية تقديم مختلف وسائل الدعم والإغاثة الإنسانية للمتضررين في محافظة تعز، ومعالجة الجرحى وتوفير الأطراف لضحايا الألغام والمتفجرات، تستمر مليشيا الحوثي في ارتكاب جرائمها، إذ أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز اليوم (الإثنين)، توثيق 70 حالة انتهاك حوثي طال المدنيين في المحافظة الشهر الماضي.وقال المركز في تقريره الشهري المعنون بـ«القتل.. صمتا!»، إن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 8 مدنيين وإصابة 41 آخرين مدنيا بينهم 8 أطفال وامرأتان. وأضاف أن الفريق الميداني وثق 3 حالات اختطاف وإخفاء قسري، حالتا انتهاك لحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى 16 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضرر منزلان بشكل كلي و3 منازل بشكل جزئي و5 مركبات نتيجة القصف من قبل مليشيا الحوثي. وأفاد التقرير أن من بين المتضررين صيدلية فجرت بقنبلة يدوية من قبل مسلحين، وتضررت مركبتان بشكل جزئي.ولفت حقوقيون وناشطون لـ«عكاظ»، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه السعودية لتعز عبر مركز الملك سلمان، وهو ما أفشل مخطط المليشيا في الوصول إلى مرحلة المجاعة في ظل الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ 7 سنوات، مؤكدين أن المركز استطاع تأهيل أكثر من 1600مصاب بالإعاقة نتيجة الألغام الحوثية ووفر لهم أطرافا صناعية عبر مشروع مركز الأطراف الصناعية بالمحافظة والذي يقدم خدمات طبية متنوعة.ونجح فريق برنامج مسام التابع للمركز في نزع 262 لغماً أرضياً ومضاداً للدروع في مختلف مديريات تعز خلال الأسبوع الماضي.من جهة أخرى، درب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديريتي تبن ورأس العارة بمحافظة لحج 273 يمنياً على مدى 12 يوماً، على مهارات ورش الصيانة وميكانيكا السيارات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والنجارة، وصيانة الجوالات للنساء، إلى جانب حياكة الملابس الشعبية وصيانة شباك الصيد، والصناعات الغذائية.