حذرت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، من أن لبنان ينزلق نحو كارثة إنسانية، وأطلقت شيا من بعبدا بعد زيارتها الرئيس العماد ميشال عون اليوم (الإثنين)، رسالة تحذير قالت فيها: إن كل يوم يمرّ في لبنان بلا تشكيل حكومة تتمتع بقدرة على تنفيذ الإصلاحات ينزلق فيه الوضع إلى كارثة إنسانية. وكشفت أنها بحثت مع عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي جهود تأليف حكومة، مؤكدة أن بلادها ترحب بالعقوبات الأوروبية.وأضافت أن الولايات المتحدة تتشارك والمجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم للبنان، ونعلم أن الشعب اللبناني لا يستطيع الانتظار فالوضع على حافة الانهيار، لذلك سنواصل العمل مع شركائنا لأن الإصلاح لا يحصل من دون حكومة.في غضون ذلك، يتسابق الرئيس ميقاتي على خط متواز مع الفوضى التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، فهل تثمر جهوده القائمة حاليا على تدوير الزوايا، ويلقى عزفه على مسامع المعنيين أن البلد لا يملك ترف الوقت آذانا صاغية؟.المعطيات المتوفرة أمنيا تؤكد أن الأرض تغلي، وأن هناك جهات على أهبة الاستعداد لاستغلال غليان الشارع بهدفين، جهة تهدف لدفع ميقاتي للاعتذار، وجهة تريد تشكيل حكومة على وقع الفوضى. ويؤكد مصدر مراقب لـ«عكاظ»، أنه في كلا الحالتين إن اعتذر ميقاتي أو شكل حكومة تحت وقع الفوضى فإن لبنان سيبقى في عين العاصفة.