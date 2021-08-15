كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن حذرت طالبان بأنها سترد بشكل حاسم لو تعرض أي من موظفيها للخطر، معلنا أن الولايات المتحدة لم تتوقع أن تتقدم حركة طالبان بتلك السرعة. واعتبر بلينكن في تصريحات لشبكة «سي إن إن» اليوم (الأحد) أن «أفغانستان ليست فيتنام»، مؤكدا نجاح الولايات المتحدة في مهمة وقف الهجمات ضدها. وقال «ليس من مصلحتنا ببساطة البقاء في أفغانستان»، وتابع «فترة وجودنا هناك كانت ضعف فترة الوجود الروسي». وأكد أن بلاده لم تطلب أو تعد حركة طالبان بشيء، معلنا نقل موظفي السفارة من كابول إلى المطار.وكان مسؤول أمريكي قد طلب من الحركة عدم دخول المدينة حتى إجلاء الرعايا الأمريكيين، وكشفت شبكة «سي إن إن» سحب كل موظفي السفارة الأمريكية بكابول خلال 72 ساعة.