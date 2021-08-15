أعلن قيادي في حركة طالبان اليوم (الأحد) أن مقاتلي الحركة دخلوا كابول بكل هدوء، مؤكدا تسلم الحركة رسمياً إدارة العاصمة خلال ساعات بعد فرار قوات الأمن. وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابول بدعوى منع عمليات النهب، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها. وقالت الحركة إن على سكان كابول عدم القلق أو الخوف من مقاتلي طالبان، وأضافت «لن نتعرض للموظفين الحكوميين وأفراد الجيش والشرطة وسندخل بكل هدوء».وفي وقت سابق، ذكر مسؤول كبير بوزارة الداخلية الأفغانية أن الرئيس أشرف غني غادر كابول إلى طاجيكستان. فيما رفض مكتب الرئيس الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية.وأوضح ممثل لطالبان أن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.يذكر أن مسؤولاً في وزارة الداخلية الأفغانية كان أعلن في وقت سابق أن مقاتلي طالبان دخلوا كابول. وقال إن طالبان تتقدم من جميع الجهات.وسيطرت طالبان اليوم على مدينة جلال آباد الشرقية ما منحها السيطرة على أحد الطرق السريعة الرئيسية في أفغانستان. وسيطر مقاتلو الحركة أيضاً على معبر تورخم الحدودي القريب من باكستان ليصبح بذلك مطار كابول هو السبيل الوحيد للخروج من أفغانستان ولا يزال في قبضة الحكومة.