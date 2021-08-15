بعد تأكيد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى طاجيكستان، قال رئيس لجنة المصالحة الأفغانية، نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، إن الرئيس الأفغاني غادر وترك الفوضى وراءه. وأضاف: «أشرف غني بات رئيس أفغانستان السابق». ودعا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك» اليوم (الأحد)، حركة طالبان إلى إجراء محادثات قبل دخول كابول.وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن تسليم السلطة في العاصمة كابول سيتم قريبا وفي غضون ساعات. وأكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال، أن «انتقالاً سلمياً للسلطة إلى حكومة انتقالية» سيجري في أفغانستان، حيث بات مقاتلو طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة في البلاد.وأضاف ميرزا كوال في رسالة عبر مقطع فيديو أنه «لا ينبغي على الأفغان أن يقلقوا. لن يحصل هجوم على مدينة كابول. وسيجري انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية». وقال ثلاثة مسؤولين أفغان، إن عناصر طالبان دخلوا مناطق كالاكان وقراباغ وباغمان في العاصمة. وتعهد المسلحون في وقت لاحق بعدم الاستيلاء على كابول «بالقوة» على الرغم من سماع دوي إطلاق نار متقطع في العاصمة.