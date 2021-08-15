أفصحت مصادر أمريكية عن أن واشنطن طلبت من حركة طالبان عدم دخول العاصمة الأفغانية حتى إجلاء الرعايا الأمريكيين. وقال مسؤول أمريكي -رفض ذكر اسمه- إن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية يعملون من مطار كابول، لافتا إلى أن أقل من 50 من موظفي السفارة سيبقون في كابول في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم (الأحد).وأوصت السفارة الأمريكية السفارات الأجنبية في كابول بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة، في ظل استمرار المعارك وخطر اندلاع العنف في أية لحظة في العاصمة.من جانبها، قالت الداخلية البريطانية إنها تعمل على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كابول، فيما أرسلت ألمانيا طائرات عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها. وذكرت موسكو أن حركة طالبان وعدت بحماية سفارتها وعدم الاقتراب منها.وسيطرت طالبان اليوم على جلال آباد آخر المدن الرئيسية خارج العاصمة الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، ما أدى إلى فصل العاصمة عن الشرق، وبدأت طائرات الهليكوبتر في الهبوط في السفارة الأمريكية هناك.في موازاة ذلك، بدأت الرحلات المكوكية السريعة بالقرب من السفارة، بعد ساعات قليلة، وشوهدت سيارات الدفع الرباعي الدبلوماسية وهي تغادر المنطقة المحيطة بالموقع.