لا تزال الآثار السلبية للتهجير القسري الحوثي للمدنيين تتكشف يوماً بعد آخر، إذ أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة الشرعية أن 1300 طالب نازح في محافظة مأرب يحتاجون مساعدات تعليمية طارئة مع حلول العام الدراسي الجديد.وقالت الوحدة في تغريدات لها على حسابها في تويتر اليوم (الأحد) إن نسبة الأطفال الذين فقدوا وثائقهم أكثر من 15% من نسبة الطلاب النازحين في المحافظة، محذرة من خطورة الآثار السلبية التي يتركها النزوح على الأطفال والتي تتسبب في تسرب الأطفال عن المدارس.وكان قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد الركن سليم السياغي أعلن أمس الأول (السبت) القبض على خلايا إرهابية حوثية كانت تخطط لاستهداف النازحين في مأرب والمنشآت الحكومية خلال الأسابيع الماضية ومواقع الجيش الوطني، إضافة إلى تهريب الأسلحة والمخدرات والحشيش.ولفت إلى أن قواته أفشلت محاولة تهريب زيوت خاصة بالصواريخ التي تستخدمها المليشيا في قصف المدنيين، إضافة لقطع تستخدم في صناعة الصواريخ، وكل ما يدخل في عملية تطوير أدوات الموت التي تستخدمها المليشيات ضد المدنيين،وتشهد محافظة مأرب معارك عنيفة، إذ أسقط الجيش الوطني خلال الساعات الماضية طائرتين مسيرتين حوثيتين إيرانيتي الصنع في جبهة الكسارة وأخرى في جبهة صرواح غرب مأرب.