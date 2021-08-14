كشف الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد أن مسؤولاً أمنياً هدده بالتعامل مع أقربائه ومرافقيه، في أعقاب تحذيره من مخاطر حركة طالبان على إيران.

ونشر موقع «إيران إنترناشيونال» اليوم (السبت) مقطع فيديو قال فيه نجاد إن تصريحاته التي دفعت المسؤول الأمني لتهديده شملت الحديث عما سماها «العصابة الأمنية الفاسدة».

وأضاف: «الأمن الإيراني هددني لأنني حذرت من حركة طالبان.. قبل أسبوعين، تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي: لماذا تتحدث حول طالبان والعصابة الأمنية الفاسدة؟».

وتابع أن المسؤول الأمني قال له: «نحن معرضون لضغوط شديدة. وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك».

ولم يكشف الرئيس السابق هوية هذا المسؤول الأمني الذي تواصل معه.