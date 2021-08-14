توقع الرئيس الأفغاني أشرف غني أن تحتفي بلاده قريبا بهزيمة طالبان، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الأفغانية اليوم (السبت). وعرض قائد الجيش الأفغاني خطة على الرئيس غني لتأمين العاصمة كابول، بعد أن باتت طالبان على بعد كيلومترات معدودة منها.وقال غني في خطاب اليوم إن مشاورات داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن السلام والاستقرار في أفغانستان، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة، قائلا إن إعادة تعبئة قوات الجيش أولوية قصوى.وحققت الحركة إنجازات ميدانية جديدة في زحفها الرامي إلى إحكام قبضتها على عموم أفغانستان، وأعلنت أنها بدأت القتال لدخول مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، في حين أفادت مصادر للقوات الحكومية الأفغانية بمقتل 19 من عناصر طالبان، وإصابة 6 آخرين في عمليات تطهير نفذتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة شولجارا بإقليم بلخ.وتواصل حركة طالبان الزحف نحو العاصمة كابول، مع سقوط الولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى، وبعضها دون قتال، حيث باتت الحركة تسيطر على 14 من عواصم الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34 منذ السادس من أغسطس، فيما قال نائب أفغاني إن حركة طالبان استولت على ولاية لوغار جنوب العاصمة.