فيما وصفت بأنها غير مسبوقة، أخمدت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر اليوم (السبت) 43 حريقاً في 20 ولاية خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الحماية المدنية في بيان إنها تواصل الجهود لإخماد 29 حريقاً آخر في 13 ولاية. وأضافت أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد و3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وطائرتين مخصصتين لإخماد الحرائق.وكانت المديرية العامة للحماية المدنية أكدت أمس (الجمعة) نجاحها في إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو الأكثر تضرّراً في شمال البلاد.ويُواصل عناصر الإطفاء ومتطوّعون مكافحة الحرائق في ولايات أخرى بينها جيجل وبجاية والطارف الواقعة عند حدود تونس. وقضى ما لا يقل عن 71 شخصاً منذ الاثنين في هذه الحرائق التي أججتها موجة الحر الشديدة.وتضم الجزائر وهي أكبر الدول الأفريقية نحو 4.1 مليون هكتار من الغابات، مع نسبة إعادة تشجير تبلغ 1.76%. وتنتشر الحرائق سنوياً في شمال البلاد. وفي العام 2020، اجتاحت النيران 44 ألف هكتار من الأحراج.