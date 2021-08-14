تحطمت طائرة إطفاء حريق اليوم (السبت) في مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا وعلى متنها 7 أشخاص. وأوضحت وكالة أنباء الأناضول أن الطائرة مرتبطة بإدارة الغابات العامة. وقالت وكالة «دي اتش ايه» الخاصة للأنباء إن الطائرة تحطمت أثناء إخماد حريق في غابة حول منطقة بيرتيز. وأضافت أن سبب التحطم لم يتم تحديده بعد.فيما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء بأن طائرة إطفاء روسية سقطت خلال عمليات السيطرة على حرائق بولاية قهرمان مرعش التركية. ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن الطائرة من نوع (بي 200) وأن طاقمها يتألف من 5 عسكريين روس و3 من عناصر وزارة الغابات التركية. وأعلن الجيش أن الطائرة تحطمت بالقرب من أضنة بينما كانت على وشك الهبوط.وتلتهم النيران الغابات في تركيا منذ أيام ما أسفر عن سقوط قتلى، لتواجه البلاد أسوأ أزمة حرائق منذ سنوات.وأودت الحرائق في تركيا بحياة 8 وأتت على عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات، في نفس الأسبوع الذي حذرت خلاله لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدتها.