فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم (الجمعة) بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات (في ليبيريا وعمان ورومانيا). وأوضح البيان أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن عائداتها تذهب لتمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على أن واشنطن ستواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.