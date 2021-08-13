بدعم وإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، تمكنت قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية كبيرة جنوب غربي محافظة مأرب. وأعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني اليوم (الجمعة) أن قوات الجيش والمقاومة أحبطت هجوماً لمليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح. وأكد بيان المركز أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في الوقت الذي دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.في غضون ذلك، قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي أمس (الخميس) بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال محافظة الجوف اليمنية.ونقل موقع الجيش اليمني عن العميد هادي شلفط قوله: إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الإرهابية، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال المحافظة واستهدفتها. وأفاد شلفط أن المجموعة الحوثية وقعت في فخ الكمين الذي نصبه لها أبطال الجيش اليمني، وتكبّدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر في العتاد. ونوه بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية البارز في المعارك، إذ استهدفت تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي.