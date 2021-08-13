وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أزمة لمراقبة وحماية أبراج الطاقة الكهربائية. وشدد الكاظمي خلال اجتماع أمني طارئ اليوم (الجمعة) على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها، خصوصا بعد أن أصبحت هدفا للمخربين. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الكاظمي وجّه باستنفار القطاعات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية كافة لتأمين حماية أبراج الطاقة وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحمايتها.وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في بيان أمس (الخميس) استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء بعبوات ناسفة. وقالت إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء. وأضافت أن الهجوم تسبب في سقوط البرجين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة. كما أكدت تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي.وتشهد محافظات عراقية موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خصوصا الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة لحماية خطوط التيار الكهربائي.