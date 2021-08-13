أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 3 ولايات مناطق منكوبة بسبب الفيضانات، فيما ارتفعت حصيلة قتلى السيول في شمال البلاد إلى 27 شخصا. ونقل تلفزيون «تي آر تي» TRT عن أردوغان قوله اليوم (الجمعة): «إن الأماكن المتضررة من السيول في ولايات بارتين وقسطمونو وسينوب «مناطق منكوبة»، داعيا إلى الوحدة في هذه المرحلة الصعبة وعدم توظيف الكوارث الطبيعية لأغراض سياسية».وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث بأن السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بشمال البلاد أسفرت عن مقتل 27 شخصا، في ثاني كارثة طبيعية تواجهها تركيا هذا الشهر. وقالت إن 25 شخصا توفوا بسبب السيول في قسطموني، في حين توفي اثنان في سينوب. واستمر البحث عن شخص مفقود في إقليم بارتين.وأحدثت السيول حالة من الفوضى في الأقاليم الشمالية، بينما أعلنت السلطات أن حرائق الغابات التي استعرت في أقاليم الساحل الجنوبي على مدى أسبوعين أصبحت تحت السيطرة.وجاءت السيول والحرائق التي أودت بحياة 8 وأتت على عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات، في نفس الأسبوع الذي حذرت خلاله لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدة. وأعلنت إدارة الطوارئ أنه تم إجلاء أكثر من 1700 شخص من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.