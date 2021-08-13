أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريقا ضخما اندلع قرب مدينة كفار يونا في وسط إسرائيل. وذكرت صحيفة «جيروزاليوم بوست»، اليوم (الجمعة)، أن 4 فرق إطفاء تعمل في المنطقة، وأن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف، لكنها أوضحت أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات. وكانت الصحيفة أفادت، أمس (الخميس)، باندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.وتعاني العديد من دول البحر الأبيض المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر. وأدى تفاقم الجفاف والحرارة وكلاهما مرتبط بتغير المناخ إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.