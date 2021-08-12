بدأت محكمة العدل الدولية في السويد محاكمة الإيراني حميد نوري الذي شارك في قتل 5000 معتقل من المعارضين السياسيين داخل سجون النظام الإيراني بطرق وحشية.

وألقت الشرطة السويدية القبض على نوري في كمين محكم مستعينة بزوج ابنته الذي بدوره قام بالتواصل مع نوري حيث قام بدعوته لزيارته إلى السويد بعد إيهامه بتجهيز رحلة فاخرة إلى شمال أوروبا ليتم القبض عليه فور وصوله إلى المطار بعد 3 عقود قضاها متوارياً عن الأنظار.

وسيخضع نوري لمحاكمة دولية في السويد قد تستمر 10 أشهر حيث يواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسة التعذيب وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم.

يذكر أن حميد نوري في عام 1988 ومع نهاية الحرب الإيرانية العراقية شارك في تنفيذ أحكام جماعية بالإعدام طالت 5 آلاف معارض إيراني ضمن حملة تطهير وقمع ضد المعارضين السياسيين بطرق وحشية كالتعذيب والحرمان من الطعام وانتهاك الكرامة نفذت جميعها في غضون شهر واحد.