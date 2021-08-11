ليست المرة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي يعلن فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول شحنة من الصواريخ الإيرانية محملة داخل شاحنات نقل الخضار قادمة من إيران إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.وبحسب ما أعلنته مصادر المرصد اليوم (الأربعاء)، فإن سيارات شحن مخصصة لنقل الخضار توجهت نحو سوق الهال في المدينة للتمويه، وتوجهت نحو منطقة آثار الشبلي عند أطراف المدينة، وأفرغت حمولتها داخل الأنفاق التي أنشأتها المليشيات لتخزين الأسلحة دون أن تتعرض لمعوقات.وفي 18 يوليو الماضي استهدفت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، مواقع للمليشيا الإيرانية ضمن منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، إذ جرى استهداف آلية عسكرية تابعة لمليشيا حزب الله العراقي في منطقة السويعية الواقعة عند الحدود بين سورية والعراق بريف البوكمال عقب دخولها من الأراضي العراقية. وقالت مصادر المرصد، إن الآلية المستهدفة عبارة عن شاحنة تحمل أسلحة وذخائر تابعة للمليشيات، ما أدى لتدميرها ومقتل سائقها.