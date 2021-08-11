ستكون الأمريكية كاثي هوكول قريبا على موعد لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم أكبر مدن الولايات المتحدة وإحدى أكبر المدن المعمورة عالميا، والعاصمة الاقتصادية والثقافية لأمريكا ومركز التجارة والمال في العالم (نيويورك).وبصفتها نائبة حاكم نيويورك، وهو الموقع الثاني في تسلسل القيادة على مستوى الولاية، فإنها ستتسلم المنصب في غضون أسبوعين من الديموقراطي آندرو كومو الذي استقال أمس (الثلاثاء) بسبب فضيحة تحرش جنسي. وكتبت هوكول (62 عاما) على تويتر «أتفق مع قرار الحاكم كومو التنحي.. هذا هو الفعل الصائب الذي يصب في مصلحة سكان نيويورك». وأضافت «نظرا لأني خدمت على جميع المستويات الحكومية ولأني المرشحة التالية في تسلسل القيادة، فإنني على استعداد لتولي منصب الحاكم السابع والخمسين لولاية نيويورك».واستمرت هوكول على مدى 14 عاما عضوا في مجلس بلدية هامبورغ، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 55 ألفا وتقع بالقرب من مسقط رأسها في بافالو التي تقطعها السيارة في أكثر من ست ساعات من مدينة نيويورك.من جهتها، قالت جوان كيسنر وهي ديموقراطية عملت إلى جانب هوكول في مجلس المدينة خلال الفترة من 1997 وحتى 2007 «نشأت في مدينة هامبورج، ونحن في غاية الفخر الآن بعد أن أصبحت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية نيويورك». وبعد الخبرة التي اكتسبتها هوكول في هامبورج، عينها حاكم نيويورك آنذاك إليوت سبيتزر كبيرة لموظفي مقاطعة إيري. واستقال سبيتزر من منصب حاكم الولاية في عام 2008.وفي عام 2011، فازت هوكول في انتخابات خاصة بدائرة في الكونغرس لم يفز بها أي ديموقراطي منذ 40 عاما. وكان حاكم نيويورك أندرو كومو استقال (الثلاثاء)، بعد أن اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي، وخلص تحقيق مستقل إلى صحة هذه الادعاءات، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي لمطالبته بالتخلي عن منصبه.