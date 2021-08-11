شن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، هجوما على السياسيين، متهما إياهم بأنهم من يمنحون الفرص للانقلابات بانشغالهم بالسلطة وإهمال التنمية. وشدد على أن العسكريين لن يسمحوا بالانقلاب على السلطة وتقويض عمل الحكومة الانتقالية.وقال دقلو الشهير بـ«حميدتي» خلال خطاب موجه لقواته بمنطقة قرى شمال العاصمة الخرطوم اليوم (الأربعاء): «إن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات في ملفات مهمة، منها تحسين العلاقات الخارجية، وعودة السودان لحضن المجتمع الدولي بعد عزلة طويلة، والبدء في إعفاء الديون الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحقيق السلام».ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن حميدتي قوله: «إن السودان ودع الحرب ولن يعود إليها مجددا، لافتا إلى أن العسكريين يريدون تحولا ديموقراطيا حقيقيا عبر انتخابات حرة ونزيهة تخضع لرقابة تجنبها الغش».ويحكم السودان ائتلاف من العسكريين والمدنيين لـ 39 شهرا بدأت في 21 أغسطس الماضي، بعد اقتلاع البشير من السلطة في 11 أبريل 2019، بعد حكم استمر 30 عاما تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.