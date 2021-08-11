حذر مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط زلماي خليل زاد حركة طالبان بأنه لن يتم الاعتراف بها حال وصولها إلى السلطة بالقوة. ونقل زلماي أمس (الثلاثاء)، رسالة قوية تؤكد عدم الاعتراف بحكومة طالبان التي تصل إلى السلطة من خلال القوة في أفغانستان.وقالت الخارجية الأمريكية إن زلماي الذي وصل إلى العاصمة القطرية، حيث تفتح طالبان مكتبا سياسيا، «للمساعدة في صياغة رد دولي مشترك للوضع المتدهور في أفغانستان». وقالت واشنطن إن مبعوثها، سيضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري والتفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية، التي تمثل السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية في أفغانستان. يأتي هذا التطور وسط هجوم محموم لطالبان دام أسابيع، في الوقت الذي تستكمل القوات الأمريكية وقوات الناتو انسحابها. واستولى المتمردون على 6 من أصل 34 عاصمة إقليمية في البلاد خلال أقل من أسبوع. وتخوض الحركة اشتباكات مع الحكومة للسيطرة على ثلاثة أخرى، بينها مدينة لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند جنوب البلاد، ومدينة قندهار، عاصمة ولاية قندهار المجاورة. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأرجأ خلفه جو بايدن الموعد النهائي للانسحاب لبضعة أشهر، إلا أن القوات الأمريكية والأجنبية ستغادر بحلول نهاية أغسطس.