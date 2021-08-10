أعلن الرئيس الأفغاني مواصلة القتال والدفاع عن أمن أفغانستان واستقرارها، وقرر تسليح المدنيين لمواجهة الحركة المتشددة، واصفاً المحادثات مع طالبان بـ "الميتة"، بحسب ما نقلت عنه ما نقلته "بلومبيرغ". وشن الطيران الأمريكي غارات جوية اليوم (الثلاثاء)، على حركة طالبان في عدة مواقع منها مديرية نجراب بولاية كابيسة، وفي هلمند. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، التصدي بنجاح لهجوم مسلحي الحركة على مدينة مزار شريف، مؤكدة أيضاً صد الهجمات في إقليم باكتيا وتكبيدها خسائر كبيرة.وكشفت الشرطة في ولاية بلخ أن أقرب موقع شهد معارك يبعد 30 كيلومترا على الأقل منها، متهمة طالبان بأنها تستخدم الدعاية لترويع السكان. وأعلن الجيش الأفغاني شن غارات جوية على عناصر لطالبان في قندهار قتلت 47 وأصابت 25، واعتقال 13 مسلحا في «لوغر». فيما زعم المتحدث باسم طالبان، مقتل 30 جندياً من الجيش الأفغاني بولاية بلخ.وقالت الحركة إنها اقتربت من السيطرة على مركز ولاية فراه على الحدود الأفغانية - الإيرانية. في حين نفت مصادر أمنية أفغانية تلك المعلومات، مؤكدة مقتل 80 مسلحا من طالبان في معارك بمحيط مدينة فراه غرب البلاد.