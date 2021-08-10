أعلن المركز الإعلامي للجيش الوطني، اليوم (الثلاثاء)، نجاح مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في استهداف اجتماع حوثي في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب مساء أمس (الإثنين)، مؤكداً في منشور على حسابه في «فيسبوك»، مقتل كل من كانوا في الاجتماع.وأوضح المركز أن القصف دمر أيضاً 5 دوريات بما فيها من مسلحين وعتاد في إطار عمليات الردع للعناصر المهاجمة التي تحاول التخطيط واستهداف النازحين والمدنيين في مأرب بالقذائف والصواريخ والمدفعية.وأفادت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» بأن معارك عنيفة تشهدها الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب لليوم الثاني على التوالي بعد هجوم ومحاولة تسلل شنتها المليشيا أمس (الإثنين)، موضحة أن الجيش أفشل الهجوم ويخوض معارك هجومية لتطهير عدد من المواقع التي تسيطر عليها المليشيا.ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا في المخدرة والمشجح ودمرت عددا من الآليات وقتلت عشرات المسلحين الحوثيين، وقال إن الجيش استدرج المليشيا إلى كمين محكم وقتل أكثر من 15 حوثياً.