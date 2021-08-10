كشف ناشطون وإعلاميون يمنيون أمس (الإثنين) مقتل 13 قيادياً حوثياً، بينهم خبير إيراني يدعى إبراهيم متوسليان، وعشرات الجرحى في قصف نفذته مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية واستهدف موكباً حوثياً في صحراء الجوف اليمنية.وأكدت المصادر أن القيادات الحوثية التي قتلت كانت ضمن لجنة عسكرية شكلها مندوب الملالي في صنعاء حسن إيرلو لزيارة جبهات المليشيا في الجوف اليمنية وإعداد خطة عسكرية لتصعيد الوضع واستهداف مأرب من الأطراف الشمالية والشرقية، مؤكدة أن اللجنة التقت قائد المليشيا في الجوف هيكل حنتف وزارت جبهات الخنجر والأجاشر لكنها بعد توجهها بموكب مكون من 3 سيارات إلى صحراء المرازيق جرى استهدافها من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية وتم تدمير سيارتين بمن فيهما وأصيب من كانوا في السيارة الثالثة.ونشر الناشطون أسماء القيادات القتلى وهم (الخبير العسكري الإيراني إبراهيم متوسليان، العميد أحمد حسين خباش، العميد حفظ الله بشك، العميد علي النهاري، العقيد حسين المعمري، العقيد عبدالله الجرموزي، العقيد أبو ضربه، العقيد محمد العفيري، الملازم أول علي حروش، الملازم أول حسين الشوكاني، الملازم أول مطلق حمزة، الملازم ثاني يحيى المغربي، والسائق أبو مالك).وكشف الناشطون أن القيادات القتلى من المقربين لزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي والمكلفين بإدارة غرفة العمليات الرئيسية في صنعاء إلى جانب الخبراء الإيرانيين. وأفادوا بأن الجرحى بينهم ضباط إشارة وصيانة جرى توزيعهم على مختلف مستشفيات صنعاء.