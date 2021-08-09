أثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.

ووفقا للقانون الجديد، يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.

أما المرشحون، فيتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية.