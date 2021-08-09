تواصل مسلسل تفجير الأبراج الكهربائية في العراق والمستمر منذ أكثر من شهر بتفجير 3 أبراج جديدة في الموصل اليوم (الاثنين)، في وقت فجرت فيه لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مفاجأة كبيرة بإقراراها أن تفجير الأبراج الكهربائية لا يمكن ربطها بأعمال إرهابية ينفذها تنظيم «داعش».وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الخالق العزاوي، إن السياسة والفساد يمثلان 70% من أسباب تفجير أبراج الكهرباء. وأضاف في بيان له أن تفجير أبراج الكهرباء لن يتوقف ما دامت هناك أجندة سياسية خبيثة مستفيدة من عمليات التخريب إضافة إلى تدفق أموال طائلة في جيوب الفاسدين خصوصاً مع تأكيد بعض المحافظين بأن بعض المقاولين يقفون مع ساعات الفجر الأولى أمام الأبراج المدمرة لإعادة إصلاحها بعشرات الملايين من الدينارات. ولفت إلى أن السياسة والفساد يقفان وراء 70% من تفجير الأبراج، وهناك من يحاول جعلها عقوبة جماعية للأهالي مع حرارة أغسطس، مؤكداً أن من يفجر برجاً أخطر من الإرهابي ويستحق الإعدام. واعتبر أن تفجير الأبراج في الوقت الراهن أكبر من تحدي «داعش»، لافتاً إلى وجود مافيات وشبكات إجرامية هدفها النهب والتخريب.