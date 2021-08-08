فيما أعلنت مليشيا الحوثي اليوم (الأحد) على لسان المتحدث باسمها محمد عبدالسلام رفض مليشياته التفاوض مع المبعوث الأممي الجديد، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على إيجاد وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة مع الحوثيين.وأبلغ عبدالملك في اتصال هاتفي المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ، أن استمرار تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات والطريقة لن يؤدي إلى تحقيق أي نجاح مع مليشيا الحوثي الانقلابية.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن رئيس الحكومة والمبعوث الأممي تبادلا الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها لحل الأزمة باليمن.وحذر رئيس الوزراء من المراوغات والتسويف الحوثي وداعميهم في طهران التي تهدف لإطالة أمد الحرب في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم.وأشار رئيس حكومة اليمن إلى أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت الحوثي برفض كل الحلول والمبادرات السياسية والتصعيد العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار.من جهته، عبر المبعوث الأممي الجديد عن تقديره لكل الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء وما تبديه الحكومة اليمنية من استعداد للتعاون الإيجابي مع الحل السياسي.وأكد أنه سيبذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة في اليمن واستئناف العملية السياسيةوكان المتحدث باسم الحوثي محمد عبدالسلام قد قال في تغريدات له «تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئاً»، مضيفا: «لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ»، حسب تعبيره.