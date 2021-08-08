جدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التأكيد على أن جميع الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة التجارية «ميرسر ستريت» قبالة سواحل سلطنة عمان أواخر الشهر الماضي.وشدد بوريل في بيان له اليوم (الأحد) على أنه «لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم»، الذي أودى بحياة مواطن روماني وآخر بريطاني. وقال إن هذه الأفعال المتهورة الأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، غير مقبولة ويجب أن تتوقف. يجب ضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي.