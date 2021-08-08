كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون «كاد أن يغرق» في البحر خلال عطلة صيفية عائلية في أسكتلندا العام الماضي. وأفادت صحيفة «ذا تايمز» بأن جونسون قضى بعض الوقت على الساحل الشمالي الغربي من المرتفعات مع عروسه آنذاك كاري سيموندز، وابنهما ويلفريد.ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن جونسون كان في إحدى المرات آنذاك بحاجة إلى من ينقذه بعد أن جرفته مياه البحر بعيدا عن الساحل. وأكدت المصادر أنه انجرف ووجد نفسه يذهب أبعد فأبعد.وبحسب التقرير، كان أفراد الأمن الشخصي لرئيس الوزراء يتابعون الوضع من الساحل ويفكرون في استدعاء مروحية الإنقاذ. وذكرت أن جونسون تمكن أخيرا من التجديف إلى الخلف في منتصف الطريق، لكن ضباط أمنه احتاجوا إلى السباحة إلى جنبه لمساعدته على طول الطريق. وأضافت المصادر: «كان كل شيء على ما يرام في النهاية، لكن كان يمكن أن تكون هناك كارثة».