اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران و«حزب الله» بتوريط لبنان، في إشارة إلى ما يجري في جنوب لبنان. وقال بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد): «في الساحة اللبنانية هناك صحوة مهمة للغاية لدى العديد من مواطني الدولة اللبنانية ضد حزب الله والتدخل الإيراني . وأضاف أنه وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة الموجودة هناك تربك إيران وحزب الله مواطني لبنان على الجبهة مع إسرائيل أيضاً، وفي هذه الحالة لا يعنينا إذا كانت منظمة فلسطينية هي التي تطلق النار أو العناصر المارقة أو المستقلة، فإسرائيل لن تقبل بإطلاق النار باتجاه أراضيها.من جهته، دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ، الجيش اللبناني إلى منع إطلاق الصواريخ من أراضي لبنان، «لأننا تعبنا من الحرب والدمار». وأضاف أن لبنان لم يقرر الحرب مع إسرائيل ولا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية. وأعلن في تصريح له اليوم: «نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنشجب توتر حالة الأمن. نريد الانتهاء من المنطق العسكري واعتماد منطق السلام». وأدان البطريرك الخروقات الإسرائيلية وتسخين الأجواء في المناطق الحدودية، قائلاً: «لبنان لم يوقع سلاماً مع إسرائيل ولكنه لم يقرر حرباً معها ويلتزم بالهدنة».