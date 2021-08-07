فيما بلغ عدد المدن الحمراء 336 مدينة، واقترب عدد وفيات الجائحة من 100 ألف، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع أعداد وفيات فايروس كورونا اليومية، بعد أزمة نقص الأسرة ووحدات العناية المركزة والأكسجين. وكشفت الوزارة أن 84 مدينة تقع في الحالة البرتقالية، لافتة إلى وجود 28 مدينة فقط في الحالة الصفراء.وأعلن رئيس مركز خوزستان الصحي محمد علوي، مساء أمس (الجمعة)، أن عدد الوفيات اليومية بكورونا في المحافظة ارتفع بنسبة 77%، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام دقيقة. وأفادت منظمة «بهشت زهراء» في العاصمة بأنها في حالة حرجة منذ أكثر من 18 شهراً بسبب كورونا، معلنة أنها اتخذت في الأسابيع الأخيرة إجراءات خاصة في اتجاه إدارة جثث الأشخاص المتوفين بكورونا وشؤون الموتى.من جهتها، ذكرت صحيفة «إيران» الموالية للحكومة في عددها الصادر اليوم (السبت) أن «سيلًا هائلًا من الوفيات بسبب متحور دلتا في طريقه إلى البلاد، والجثث تتجه إلى مقبرة بهشت زهراء والمقابر الأخرى الواحدة تلو الأخرى». وأفصحت الصحيفة عن أن حصيلة الوفيات الرسمية تجاوزت 93 ألفاً، وأن هذا العدد من الوفيات يختص فقط بمرضى كورونا الذين كان لديهم اختبار PCR إيجابي، ولا تشمل هذه القائمة أسماء المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب أعراض حادة، أو الذين يعالجون أنفسهم في المنزل ويصبحون ضحايا في نهاية المطاف.وكان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أعلن الشهر الماضي أن النسخة الهندية من فايروس كورونا تفشت في مناطق جديدة في البلاد، ما زاد الوضع سوءا عما كان عليه في السابق. وقال إن الجهات المعنية حاولت تطويق الفايروس في هذه المناطق لكنه تسلل إلى محافظات أخرى في البلاد.