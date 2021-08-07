قبضت السلطات العراقية على 18 متهماً وأحبطت محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة. وقالت خلية الإعلام الأمني اليوم (السبت): «إن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية والخارجين على القانون والجريمة المنظمة».وأضاف البيان أن قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية وبناء على معلومات استخباراتية تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين كانوا يستعدون لإحراق محطة كهربائية متنقلة بعد نصب كمين لهم في منطقة العبيدي شرقي بغداد، مؤكدا أن «قطعات اللواءين (42-44) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من إلقاء القبض على 10 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع الرصافة».يذكر أن شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق تعاني من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، لكن الأمر يتفاقم سنويا خلال أشهر الصيف عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 درجة مئوية. وينحي العراقيون باللوم على الحكومات السابقة التي اعتمدت على واردات الطاقة من إيران، وتقاعست عن تطوير شبكة محلية لخدمة السكان.