رحبت الحكومة اليمنية، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للدبلوماسي السويدي هانس غراندبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن خلفا لمارتن غريفيث.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

وعبرت عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.