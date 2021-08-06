رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحده بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً أمميا خاصاً لليمن خلفا لمارتين غريفيث.

وشدد الأمين العام على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وثمن الأمين العام المسيرة المهنية لهانس غروندبرغ، معربا عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وعبر الأمين العام عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس غروندبرغ، متطلعا للعمل معه لمواصله جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.