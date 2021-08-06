بعد تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مفتوحة جنوب لبنان ردا على صواريخ حزب الله، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميّل رفضه ممارسات حزب الله، مؤكدا أنها تهدد أمن اللبنانيين في ظل سكوت مريب لأركان الدولة. وشدد في تغريدة عبر تويتر اليوم (الجمعة) على رفضه المطلق لممارسات حزب الله الذي ينفذ أجندات أيديولوجية وإقليمية لا تمت بصلة إلى مصلحة اللبنانيين. وقال الجميل: «نناضل من أجل دولة تمتلك قرار الحرب والسلم، والسلاح فيها محصور بيد الجيش، وتحترم الشرعية الدولية».من جهته، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى أن نحكم العقل، ونعتمد الموضعية في التخاطب بعيدا عن التشنج. وقال في تغريدة، «بعد الذي حدث في الجنوب وفي شويا بالتحديد نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي. ندعو إلى أن نحكم العقل».