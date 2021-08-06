نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة بشأن توقف مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدة استمرار تنفيذ المشروع بشكل طبيعي. وقال مجلس الوزراء في بيان له اليوم (الجمعة): تداولت بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وهو ما نفته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشددة على استمرار تنفيذ المشروع بشكل طبيعي دون توقف.وأكد البيان أن مشروع محطة الضبعة يعد أحد أهم المشاريع الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، التي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، موضحاً أنه تم الانتهاء من تسليم وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.