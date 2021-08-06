شن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري هجوما على النظام الحاكم، وقال في تغريدة له اليوم (الجمعة)، إن تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها. وتساءل الحريري: هل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً بإطلاق الصواريخ؟. ووصف الوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل بـ«الخطير جداً»، معتبرا أن ما جرى تهديد غير مسبوق للقرار 1701. وحذر الحريري من أن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه. وأكد أن لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الإيراني - الإسرائيلي في بحر عُمان، معتبرا أن الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة.وقال في ختام تغريداته: «لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح أصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي».