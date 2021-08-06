قبض الجيش اللبناني على عدد من الأشخاص الذين أطلقوا صواريخ من جنوب البلاد على إسرائيل. وأعلن في بيان له اليوم (الجمعة)، توقيف 4 من مطلقي الصواريخ. وأفاد الجيش اللبناني بأن وحدات تابعة لها أوقفت في بلدة شويا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل، وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية. وأكد الجيش أن قصف القوات الإسرائيلية في المقابل مناطق في جنوب لبنان أسفر عن سقوط عشر قذائف في خراج بلدة السدانة، و30 أخرى في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق.من جهته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى الضغط على إسرائيل من أجل استعادة الهدوء عند الحدود. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن دياب أجرى سلسلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد في جنوب لبنان عبر الالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وشدد على ضرورة عودة الهدوء ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، لافتا إلى أن هذه الخروقات بلغت ذروتها بالغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان. وحذر دياب من أن هذه الخروقات تشكل تهديدا مباشرا وقويا للقرار 1701، داعيا إلى الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القرار 1701 ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.