دعا المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوکرانية المنكوبة حامد إسماعيليون إلى فتح تحقيق جنائي مع إيران وإنهاء المفاوضات معها في أقرب وقت ممكن. وطالب حامد في تصريح له اليوم (الجمعة)، برفع القضية إلى منظمة الطيران المدني الدولية، لافتا إلى أن أسر الضحايا لن ينتظروا لأشهر وسنوات.وكان عدد من الإيرانيين المقيمين في كندا وأصدقاء وعائلات ضحايا الطائرة الأوکرانية، تجمعوا في تورونتو، أمس (الخميس) في مسيرة احتجاجاً على القمع والظلم في إيران.وسبق أن القضاء الإيراني حاكم 10 أشخاص متورطين في هذه الجريمة، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل، فيما اعتبر معارضون أن المحاسبة اقتصرت على صغار الأعضاء في الحرس الثوري، علما بأن قرار إسقاط طائرة لا شك اتخذ على أعلى المستويات.وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يحمل العديد من الضحايا جنسية بلاده أو إقامة دائمة فيها، اعتبر في يونيو الماضي، أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في طهران.وأكد أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من مسؤوليتهم هذه، وتحميلها لموظفين صغار.ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لمسؤولي إيران بالإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية تلك الفاجعة التي أودت بحياة 176 شخصا.وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، في يناير عام 2020، بينما كانت الأجواء متوترة جدا حينها بين إيران والولايات المتحدة، إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودا أمريكيين، بعيد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محيط مطار بغداد.وقد زعم الحرس حينها، وبعد مماطلة وتكتم رسمي، أنه ظن أن الطائرة صاروخ فأسقطها، موديا بحياة عشرات الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية، أغلبها كندية.