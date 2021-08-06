حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من أن النار إذا هبت ستقضي على من تبقى من اللبنانيين، واصفا الأمر بأنه «خطير جدا». وأكد جعجع في تغريدة له اليوم (الجمعة)، أن الشعب اللبناني لا يستطيع تحمل ما يحدث، ويكفيه ما يعيشه من عذاب ومعاناة. فيما أكدت مصادر لبنانية موثوقة أن مليشيا «حزب الله» الموالية لإيران تهيمن على مقدرات الدولة اللبنانية. ولم تستبعد المصادر أن تؤثر أجواء التصعيد بين المليشيا وإسرائيل على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متوقعا أن تنسف الاتصالات الجارية للتأليف. ولفتت المصادر إلى أن حزب الله اختار التصعيد من منطقة العرقوب لتجنيب منطقته القصف الإسرائيلي.وتزامنت تلك التحذيرات بعدما تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مفتوحة جنوب لبنان ردا على صواريخ حزب الله. وتجدد القصف الإسرائيلي على عدة أماكن من جنوب لبنان بعد إطلاق مليشيا حزب الله أكثر من 15 صاروخاً. فيما نفذ الطيران الإسرائيلي طلعات جوية لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ في الجنوب، وقصف بالمدفعية تلال «كفرشوبا» و«الهبارية» في العرقوب.