فيما وصفت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الوضع بأنه «خطير جداً» جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، أعلن «حزب الله» مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية. وقال في بيان له اليوم (الجمعة): «رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة (الخميس) الماضي، تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط المواقع ‏الإسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».من جهته، لم يتأخر الجيش الإسرائيلي في الرد فقصف تلال كفرشوبا والهبارية في العرقوب بقذائف المدفعية من عيار 155، كما استهدف سلاح الجو مواقع إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه تم إطلاع رئيس الحكومة نفتالي بينيت على الأحداث التي جرت قبل قليل على الحدود الشمالية. وأكدت أن مشاورات تجري مع كل من وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق أفيف كوخافي وكبار المؤسسة الأمنية.وانتشر فيديو لأهالي منطقة حاصبيا يوثق إشكالا وقع بين الأهالي وعناصر من حزب الله، على خلفية رفض السكان استخدام الحزب لمنطقتهم كدروع بشرية لمواجهة إسرائيل.