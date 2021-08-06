حمّل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في اليمن.

وقال خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن المنتهية فترة عمله يان كراوسر في الرياض: «إن حكومة بلاده أبدت مرونة وتنازلات، سعياً منها لتحقيق تطلعات اليمنيين في تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث»؛ مضيفاً أن هذه المرونة قوبلت بتعنّت وصلف غير مبرر من قبل المليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد ابن مبارك أن موقف المليشيا السلبي تجاه السلام لم يتغير منذ أن شنّت عدوانها على الشعب اليمني، مشدداً على ممارسة أقصى الضغوط لدفع المليشيا نحو السلام.

من جانبه، أكّد المسؤول الألماني وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لاستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن.