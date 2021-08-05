فيما تواصل المليشيا الحوثية هجماتها على الأحياء المدنية في مأرب والحديدة والجوف وتكثف من زراعة الألغام والمتفجرات وسط الطرق والمزارع، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم (الخميس) أن المليشيا مسؤولة عن الكثير ‏من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني.وأوضح برايس في إيجاز صحفي أن اليمن بات يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، مؤكداً أن معظمها من صنع الإنسان، ‏وأن الفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون. وأشار إلى أن المتحدث الأمريكي ‏ليندركينغ دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد إلا أن المليشيا رفضت ذلك، كما رفضت الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية للحد من معاناة الشعب اليمني.‏وأكد برايس أن بلاده تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏في غضون ذلك، اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل عدد من قياداتها في معارك اليومين الماضيين بمحافظتي مأرب والبيضاء أبرزهم طه الكبسي ومحمد صبيح القرموشي ومحمد أمين أبوراس ووديع شرف الدين الكامل وعدد من مسلحيهم في معارك في جبهات مراد والمشيريف جنوب غرب مأرب.وكان مدني قد قتل وأصيب 8 في انفجار 3 ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف أمس (الأربعاء).