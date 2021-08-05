في تطورات متسارعة في صنعاء تواصل مليشيا الحوثي العبث ونشر الفوضى والعنف والإرهاب والتصفية لعدد من الأكاديميين والشخصيات القبلية وتهديد الفنانين والمثقفين. واغتال مسلحون في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء) الأكاديمي أستاذ الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي نعيم أثناء صعوده إلى سيارته في شارع تونس، حيث كان في زيارة لأحد أصدقائه في الساعة التاسعة مساءً، ووفقاً لشهود عيان فإن العناصر المنفذة للهجوم فرت بعد تنفيذ الحادثة وأمام عدد من المواطنين الذين حاولوا إسعاف الأكاديمي لكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.وجاء الاغتيال بعد أقل من ساعة على نشر الدكتور منشور على صفحته في الفيسبوك طالب فيه حكومة الانقلاب بدفع المرتبات بعد تغير الصرف في العملة بين صنعاء وعدن وأثر ذلك على المعيشة، مؤكداً أن الثورة مستمرة.وفي السياق ذاته، تعرض رئيس نادي المطربين اليمنيين الفنان شرف القاعدي للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل عناصر محسوبة على مليشيا الحوثي بصنعاء على خلفية ممارسته للغناء، ووفقاً لوسائل إعلامية فإن التهديد للقاعدي جاء بعد يوم من احتجاز الفنان فؤاد الكبسي لساعات بأحد نقاط المليشيا بمحافظة الحديدة.في غضون ذلك، تواصل قيادات المليشيا وعصاباتها البلطجة السرقة والسطو على ممتلكات وأموال المواطنين وبيع المدارس الحكومية وأراضي الدولة في مزادات علنية.وذكر تربويون أن المليشيا عرضت مدرسة آزال في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء للبيع في مزاد علني والتي تعد أحد المراكز التابعة لجامعة صنعاء وتقديم خدمة تربوية للمجتمع وبرسوم رمزية جداً وذلك بعد أن خصخصة مدرستي الشعب وبلقيس.و في محافظة البيضاء عثر مواطنون اليوم (الخميس) على جثة وعليها آثار التعذيب في منطقة الطاهرية بمديرية السوادية ، ووفقاً لمصادر محلية وطبية فإن الجثة تعود للمختطف عبدالعزيز عبدالله احمد السوادي. وقال رئيس المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء مصطفى البيضاني لـ«عكاظ» ان السوادي تلقى تهديدات في الأيام الماضية من المليشيا الحوثية بقتله وجرى اختطافه أمس (الأربعاء) ليفاجأ أبناء قريته اليوم بوجود جثته في وادٍ بمنطقة الطاهرية وعليها آثار تعذيب، مؤكداً أن المليشيا الحوثية تقف وراء الاختطاف والقتل. وتزايدت جرائم الاختطافات والتعذيب والقتل في سجون الحوثي في الآونة الأخيرة بشكل ملفت وسط تجاهل من المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي لملف الأسرى والمختطفين ومعاناتهم.