طالبت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات بحق إيران على خلفية الهجوم على الناقلة «ميرسر ستريت» قبالة سواحل سلطنة عمان.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك على حسابه في «تويتر»: «إن بريطانيا توجهت مع رومانيا وليبيريا إلى مندوب الهند لدى الأمم المتحدة تي إس تيرومورتي الذي يترأس مجلس الأمن حاليا بطلب إثارة موضوع الهجوم الإيراني على الناقلة اليابانية المشغلة من قبل شركة زودياك ماريتيم التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفر، داعيا المجلس إلى الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترامها للقانون الدولي».تزامن ذلك مع تقديم سلطنة عمان أول تأكيد رسمي بأن الناقلة «أسفلت برينسيس» تعرضت لحادثة خطف في بحر العرب، بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن الواقعة انتهت.ونقل حساب التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع في السلطنة عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري العماني تأكيده تعرض الناقلة لحادثة اختطاف، وقال إن المركز تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس التي ترفع علم بنما تعرضت لواقعة خطف في المياه الدولية في خليج عُمان، وأن السلطنة سيرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن بالمنطقة. وأضاف أن المركز يحرص على التزامه تجاه المساهمة في تأمين سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب مراكز الأمن البحري في المنطقة.