يواصل الجيش اليمني الوطني تقدمه في محافظة البيضاء، إذ تمكن من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في جبهة نعمان شمال شرق المحافظة، بالتزامن مع تحرير قوات من الجيش والمقاومة جبل البياض في جبهة رحبة جنوب مأرب.في غضون ذلك، كشفت إحصاءات طبية اليوم (الأربعاء)، مقتل وإصابة 28 مدنياً بينهم نساء وأطفال بنيران وألغام الحوثي خلال شهر يوليو في محافظة الحديدة ومدينة المخا الواقعة على الساحل الغربي لليمن، وأكدت أنها تأتي في إطار سلسلة من الجرائم المتواصلة والانتهاكات للقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم.وأفاد التقرير الطبي بأن المستشفيات استقبلت 3 قتلى و25 جريحا بينهم أطفال ونساء مدنيون، ووفقاً للمركز الإعلامي للقوات المشتركة، فإن إصابات المدنيين تنوعت بين شظايا ألغام من مخلفات الحوثيين، وشظايا قذائف هاون، وشظايا طائرات مسيرة، ورصاص القناصة، والأسلحة المتوسطة.ولفت إلى أن أكثر الضحايا في مديرية الدُّريهمي بواقع 17 ضحية والبقية موزعة على مديريات موزع وحيس والمخا والتحيتا.من جهة أخرى، أصيب مدني وتضررت سيارته في انفجار لغم حوثي في محافظة الجوف على الطريق الرابط بينن منطقة اليتمية ومحافظة مأرب.