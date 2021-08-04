حذر رئيس الفريق الحكومي اليمني في قضية الأسرى والمختطفين هادي هيج اليوم (الأربعاء)، من خطورة تجاهل الأمم المتحدة لجرائم مليشيا الحوثي بحق المختطفين في سجونها، مؤكداً في رسالة إلى المبعوث الأممي الجديد هانس جريندبير أن التجاهل لا يشجع على استمرار المشاورات بشأن الأسرى.وأكد أن الصمت الأممي شجع المليشيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين، مطالباً إياه بإدانة تصفية المختطف محسن القاضي واتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم الحوثي.وقال إن المليشيا اختطفت القاضي من منزله بتاريخ 24 مارس 2020 وأخفته قسراً حتى 29 يوليو2021 ثم قتلته، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح لهم حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي.