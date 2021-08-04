سقط صاروخان أطلقا من الأراضي اللبنانية في شمال إسرائيل اليوم (الأربعاء). وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي للتحذير من صواريخ في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصواريخ داخل الأراضي اللبنانية.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية. ومن بين هذه الصواريخ، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية، بينما سقط صاروخان في إسرائيل.وسقط أحد هذه الصواريخ في بلدة كريات شمونة، وأدى لاشتعال نيران فيها، بينما لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية. واعتُرض آخر من قبل نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية.وتشير تقديرات أمنية في إسرائيل إلى أن «فصائل فلسطينية قامت بإطلاق القذائف الصاروخية من جنوبي لبنان».