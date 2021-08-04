هزّ انفجار بسيارة مفخخة تلَتُه انفجارات عدة وإطلاق نار، كابُل اليوم (الثلاثاء)، قرب المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم العديد من السفارات، بما فيها بعثة الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمني: «إن الانفجار وقع قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي، وليس بعيداً عن المنطقة الخضراء».

وبعد أقل من ساعتين على انفجار السيارة المفخخة، هزّ انفجار آخر أعقبه انفجارات صغيرة وإطلاق نار كثيف في العاصمة.

وأشار مصدر أمني آخر إلى «أن عدداً من المهاجمين اقتحموا منزل أحد النواب بعد تفجير السيارة المفخخة، وأطلقوا النار على منزل وزير الدفاع الأفغاني من هناك».