أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية للانتخابات لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات الأربعة المقدمة من قبل أعضائها التي ستحال إلى جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم (الثلاثاء): إن الهدف من الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناءً على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.